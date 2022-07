Législatives 2022/ Alioune Ndoye, BBY: « Nous votons le 31 juillet pour la stabilité et la sécurité du pays» Après avoir décrit ses adversaires de l’opposition comme des gens qui veulent se cacher derrière les lois d’immunité parlementaire, pour se protéger, Alioune Ndoye a invité les électeurs à voter, le 31 juillet prochain, pour la stabilité et la sécurité de ce pays.

«Nous allons choisir le dimanche. Chaque Sénégalais ira voter en paix, en toute liberté. Mais, quand vous êtes seuls, réfléchissez sur ce qui est bien pour votre famille ainsi que pour la société. Ne laissez pas vos émotions vous dominer au point de ne pas discerner le vrai du faux», a prodigué Alioune Ndoye, ce mardi, aux habitants de Dakar Plateau qui sont venus nombreux assister à la rencontre organisée à son honneur par les commerçants de Sandaga.



Cependant, pour la tête de liste départementale de Bby, «le 31 juillet, il ne s’agit ni de ma personne, ni de la personne de Macky Sall, il s’agit de protéger le régime qui est au Sénégal, mais surtout garantir sa stabilité et sa sécurité».



«Nous voterons pour l’avenir de ce pays. Et, en tant que chef de famille, notre préoccupation principale reste l’emploi pour nos enfants, car quand le pays sombre dans la violence, même prier à la mosquée devient difficile.». Et d’ajouter : «Si vous voyez que nous courons vers vous pour revaloriser le travail abattu par le Président Macky Sall, c’est parce que nous voulons que cela continue dans la paix et la stabilité. Que Dieu nous préserve des gens belliqueux, qui ne respectent ni nos institutions ni nos chefs religieux».



