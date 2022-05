Législatives 2022 : La Coalition Yewwi Askan Wi a déposé ses parrainages à la DGE et remercie les signataires . Contrairement à ce qui a été annoncé, pour les Législatives de juillet 2022 , la Coalition Yewwi Askan Wi a bel et bien déposé ses parrainages à la DGE, et depuis deux jours.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

D’après Jotna Média, la Coalition Yewwi Askan Wi a en effet annoncé le dépôt de ses parrainages à la DGE et même remercié les signataires en ces termes

.

Chers compatriotes,

Le Mandataire national Déthié Fall Officiel, le Pdt Docteur Cheikh Tidiane Dièye et Aldiouma Sow ont été à Direction Generale des Elections (DGE) ce matin pour notifier notre coalition et déposer nos fiches de parrainages.



Nous félicitons et remercierons toutes les sénégalaises et tous les sénégalais qui se sont mobilisés à l’intérieur du pays comme à l’extérieur pour nous permettre de disposer d’un nombre impressionnant de parrains.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook