Législatives 2022 : La coalition Gueum Sa Bopp dépose sa caution et s’éloigne de «Wallu Sénégal» Une nouvelle qui vient de nous parvenir, photos à l’appui, la coalition Gueum Sa Bopp vient de déposer sa caution pour les Législatives 2022, avec le docteur Kalidou Niass à la tête de cette délégation. C’est une information de taille qui vient confirmer l’échec des négociations annoncées sur certains médias entre Gueum Sa Bopp et coalition «Wallu Sénégal». Question : Pourquoi Wallu peine-t-elle à se réunir avec d’autres coalitions de l’opposition ?

Mercredi 4 Mai 2022

Volonté affichée après les Locales et en projection vers les Législatives, réunir l’opposition politique était le plus grand rêve de la coalition «Wallu Sénégal» après les élections locales. Réagissant à certaines sorties parlant d’un rapprochement avec le pouvoir, des responsables de la coalition et particulièrement du PDS, avaient dégagé en touche ces affirmations. Certains ont avancé un rapprochement avec les leaders Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Cie. Mais Echec et Mat !



C’est après son échec sur les négociations, qui n’ont pas eu lieu avec « Yewwi Askan Wi» à l’entame de l’initiative, que des discussions avancées, ont été annoncées entre de la coalition «Wallu sénégal» et la coalition Gueum Sa Bopp ainsi que certaines identités remarquables de l’opposition comme Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, qui a récemment quitté Bokk-Guis Guis et formé son mouvement "Nekalfi Askan”.



Mais voilà ! A l’arrivée, à la veille des Législatives, ce rêve semble être impossible d’après les informations récentes. Car la coalition «Wallu Sénégal» peine à démontrer son leadership politique après sa chute lors des élections locales. L’ombre de Karim qui plane ?



Pour le moment, on nous signale que des responsables de Wallu, joints au téléphone, n’ont pipé mot sur cette question, concernant leur discussions avancées avec Gueum Sa Bopp. Une affaire à suivre.



