Législatives 2024 : A Touba, Maguette Sène de "La Marche des Territoires / Andu Nawlé", finalise la formation d'une centaine de femmes

« À Diourbel, je n'ai pu m'empêcher de faire une halte à Keur Goumack, là où j'ai rencontré Sokhna Daba Mbacké Fallilou. Une rencontre empreinte de spiritualité, de cordialité et d'une énergie nouvelle pour notre marche vers un Sénégal unifié. Avec La Marche des Territoires / Andu Nawlé, nous avançons plus forts . Que cette rencontre soit le souffle qui guide nos pas vers l’Assemblée nationale. »



A Diourbel toujours, il a rencontré aussi les populations, un moment fort de sa tournée nationale pour les Législatives, où il a souligné que « Diourbel, avec son dynamisme dans l’agriculture , le commerce et l’artisanat, est un pilier économique que nous devons soutenir. Une fois à l'Assemblée, notre coalition défendra avec force ces secteurs essentiels pour garantir des conditions de travail améliorées, une meilleure rémunération pour nos artisans et une meilleure valorisation de notre production locale ».



« La coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » reste convaincue que l'élevage, cœur de l'économie à Gossas, doit être soutenu par des solutions concrètes pour prospérer.



Nous proposerons la modernisation des marchés de vente, la construction d'abattoirs modernes, et l'amélioration des races bovines et ovines.



Nous défendrons, à l'Assemblée, la mise en place d'un soutien annuel de 10 milliards FCfa, placés auprès des entreprises privées, pour subventionner les aliments pour bétail et favoriser l’installation d'unités de transformation . »