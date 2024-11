Sur 92 électeurs inscrits et 35 suffrages valablement exprimés, PASTEF arrive en tête, avec 19 voix, suivi de loin par Samm sa Kaddu avec 8 voix, de Jamm ak Ndiarign avec 2 voix, Les Nationalistes 2 voix, Sénégal Kessé 2 voix.



Les listes And Bessal Sénégal et Dékal Téranga, obtiennent chacune une voix.