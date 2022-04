Législatives / And Nawlé- And Liguéey : Serigne Mboup investi tête de liste au niveau national. Les membres de la conférence des leaders de And Nawlé/And Liguéey se sont réunis ce lundi à Kaolack pour communiquer sur les préparatifs relatifs aux législatives.



Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022

À cette occasion, les membres ont acté la participation de And Nawlé à ces élections. "Nos mandataires sont en train de sillonner le pays pour la collecte des parrainages dont le dépôt ne va pas tarder. Notre participation aux élections législatives ne souffre d'aucun doute", a annoncé le porte-parole du jour, Baka Niang.



Dans sa déclaration, la ladite coalition a ainsi décidé de proposer Serigne Mboup pour diriger la liste nationale...

Bee Digital



