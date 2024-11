Législatives / Publication des résultats et dernière émission de la campagne: Le CNRA exhorte et rappelle

« En perspective de la publication des résultats des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le CNRA, considérant la phase très sensible de cette étape du processus électoral, exhorte les médias : à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme ; à veiller à ce que les résultats diffusés soient vérifiés et issus des instances habilitées à les proclamer ; à éviter toute conclusion hâtive de nature à déclarer une liste gagnante avant la proclamation des résultats globaux. Le CNRA rappelle que la diffusion de résultats non conformes à la réalité des urnes, expose les médias, outre les sanctions prévues dans la loi portant création du CNRA, à des poursuites judiciaires, notamment pour diffusion de fausses nouvelles », lit-on dans un premier communiqué émanant de l’assemblée de ladite institution, rapporte "L'Exclusif".



Dans un second communiqué, elle poursuit : « Le CNRA rappelle qu’exceptionnellement, l’émission du dernier jour de campagne électorale (celle du vendredi 15 novembre 2024), est diffusée en une seule tranche, à partir de 21h et les listes ont jusqu'à 17h, au plus tard, pour remettre les enregistrements et fiches de montage à la RTS. Le CNRA rappelle également que la veille et le jour de l’élection (le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 2024), aucun élément de propagande ne peut être diffusé dans les médias ».