Législatives à Rufisque: Alioune Mar apporte son soutien à la mouvance présidentielle

Les choses se précisent de plus en plus. Alioune Fall Mar va soutenir le chef de l’Etat Macky Sall lors des législatives du 31 juillet prochain. Le maire de la commune de Rufisque Ouest a fait l’annonce ce week-end lors d’une assemblée générale à laquelle ont pris part ses sympathisants et des membres du mouvement de l’Alliance nationale pour la citoyenneté et le patriotisme(ANCP). « Je vais faire ce que vous dîtes c’est à dire soutenir la mouvance présidentielle lors des législatives du 31juillet », a-t-il dit s’adressant à ses militants.



En effet, souligne-t-on dans LeTémoin, tous les 34 orateurs qui ont eu à se succéder lors de l’assemblée générale de l’Ancp ont demandé à Alioune Mar de répondre favorablement à la main tendue du président de la République considéré comme étant le seul interlocuteur du patron de l’Ancp. Une demande à laquelle l’ancien libéral a accédée.