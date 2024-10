Législatives : la distribution des cartes d’électeur en cours du 12 octobre au 17 novembre sur le territoire national et à l’étranger (DGE) La distribution des cartes d’électeur pour les élections législatives du 17 novembre 2024, se poursuivra durant la période du 12 octobre au 17 novembre, sur l’ensemble du territoire national dans les commissions administratives instituées dans les communes et à l’étranger, dans les représentations diplomatiques ou consulaires, Nous dit l’APS qui cite une source officielle.

”La distribution des cartes d’électeur va se poursuivre sur l’ensemble du territoire du national jusqu’au 16 novembre 2024, veille du scrutin et jusqu’au 17 novembre, jour du scrutin, à l’étranger”, précise la DGE.



”Aux citoyens et à l’ensemble de acteurs du processus électoral, que conformément aux dispositions de l’article de II alinéa 2 du décret du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral, la distribution des cartes d’électeur se poursuivra, trente-cinq (35) jours avant le scrutin, soit à partir du 12 octobre”. Ajoute leur source.



