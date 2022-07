Législatives : le fils de Serigne Mamoune Niass, Hamada, défie Macky Sall et jure de le battre le 31 juillet prochain

Sur sa page Facebook, Hamada Niass, fils de Serigne Mamoune n'y va pas par quatre chemins et lâche une bombe en vue des échéances des législatives du 31 juillet prochain.



" Me dit-on que le courage n'est pas l'absence de peur, alors le 31 juillet, je serai capable de vaincre Macky Sall et BBY, qui incarnent la peur dans ce pays. Chers frères et sœurs, je vous invite à voter Seyda Zeynabou de Yewwi Askan Wi ", a-t-il posté.