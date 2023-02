Lenteur des auditions des pro Pastef de Mbacké : Un seul juge pour 70 personnes !

Mais s’il y a eu des lenteurs dans le déroulement des auditions, c’est parce que la Tribunal ne compte qu’un seul juge d’instruction qui, de façon générale, peine à évacuer le volume de travail très élevé à Diourbel, 4e Tribunal de grande instance après Dakar, Pikine-Guédiawaye et Mbour, à traiter le plus de contentieux, nous dit "Bes Bi".

D’ailleurs, une source a alerté "Bes bi" : « De mémoire, c’est une première qu’un Tribunal de Grande Instance ne dispose que d’un seul juge d’instruction. Le risque est d’autant plus grand, que le magistrat instructeur peut tomber malade et, dans ce cas, que va-t-on faire des personnes interpellées et qui doivent être renvoyées devant un juge d’instruction ».



Et la source de proposer des solutions : « Il est plus judicieux de muter un juge affecté au Tribunal de Grande Instance de Kaffrine, non encore fonctionnel, faute de locaux, à Diourbel. Et, cela, va régler le problème pour de bon ».