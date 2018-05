Lepa Svetozara Radić, la Yougoslave exécutée à l'âge de 17 ans pour avoir tiré sur des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale

Lepa Svetozara Radić (Лепа Светозара Радић) (1925–1943) est une membre des partisans yougoslaves exécutée à l'âge de 17 ans pour avoir tiré sur des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est la plus jeune titulaire de l'ordre ordre des Héros du Peuple yougoslave, qui lui fut décerné à titre posthume le 20 décembre 1951.



Lepa Svetozara Radić (Лепа Светозара Радић) (1925–1943) est une membre des partisans yougoslavesexécutée à l'âge de 17 ans pour avoir tiré sur des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale1. Elle est la plus jeune titulaire de l'ordre ordre des Héros du Peuple yougoslave, qui lui fut décerné à titre posthume le 20 décembre 1951.



Cette jeune femme fut exécutée par pendaison publique à Bosanska Krupa, en Bosnie, en janvier ou février 1943. Une branche d'arbre servit de gibet. Cette exécution, comme celle d'autres victimes féminines des troupes allemandes, était destinée à servir d'horrible exemple à la population. Cette mort cruelle, infamante, lente (corde fine), était destinée à frapper les esprits et aussi à servir de divertissement morbide aux soldats allemands. Il semble que le corps soit resté exposé plusieurs jours au bout de la corde2,3.



Les autorités yougoslaves l'ont honorée avec l'ordre des Héros du Peuple et une école porte son nom. Son lieu de sépulture est inconnu.