Leral en entretien avec Cherif Ngaïdo: La 2e vague douteuse de Covid-19, la migration clandestine, les contrats de l’Etat, au menu.. Leral Tv est en entretien avec Cherif Ngaïdo, membre du collectif Nio Lank. Activiste, l’homme dispose de plusieurs casquettes, car il est aussi le coordonnateur du Mouvement « Les Gilets Rouges » du Sénégal, mais aussi membre du mouvement Nittu Deug ou la défense du peuple. Au micro de Leral Tv, il se prononce sur cette 2e vague jugée douteuse ou exagérée de Covid-19, la politique étatique sur l’émigration clandestine, les contrats, les droits et libertés, mais surtout, la précarité palpable des Sénégalais…

Cherif s’est prononcé sur la deuxième du Coronavirus qui soulève des doutes sur attitudes incomprises de l’Etat et ses décisions unilatérales, car pour lui il y a anguilles sous roche…



Sur le vaccin annoncé de part et d’autre, il a salué le courage de Babacar Diouf qui a osé faire face aux lobbies pharmaceutiques…



Sur les contrats de pêches, d’exploitation du ressources naturelles comme le pétrole, le gaz, la migration clandestine, la responsabilité partagée entre l’Etat et les jeunes, avec une précarité très large notée même chez les salariés, l’homme s’y prononce…



Mais la colère récente des étudiants accompagnée de blessés et des arrestations, la libération exigée d’Assane Diouf aussi étaient au menu de ses échanges…



