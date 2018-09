Leral.net, 2ème site d'informations le plus visité au Sénégal, les sites pornographiques très appréciés (Classement Similarweb)

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Comme tous les ans à la fin de l'été, le classement des sites web, tous secteurs confondus les visités au Sénégal est disponible, selon le site de comparaison Similarweb qui a détrôné Alexa. En effet, LERAL.NET, votre site d'informations préféré figure en 2e place derrière Seneweb et devant Senego qui sont les seuls sites d'informations sénégalais présents dans ce classement des 30 sites les plus visités au Sénégal en se basant sur les résultats donnés par Similiarweb. Les poids lourds de l'internet comme youtube, google, yahoo, instagram, live, linkeldin, twitter, wikipedia, msn, WhatsApp, ect... occupent les premières places Youtube.com qui figure en première place (certainement dû aux séries sénégalaises et étrangères), comme le site le plus visité au Sénégal, suivi de google.com, Facebook.com en 3e position, google.sn arrive en 4e position, suivi de warim.com (wari). Ensuite on retrouve yahoo.com et juste derrière arrive seneweb.com (1e site d'informations) Senego (3ème) Juste en dessous on retrouve les sites des étudiants avec uvs.sn et campusen.sn et à la 10e place instagram.com Les sites pornographiques très appréciés au Sénégal L'hypocrisie sénégalaise atteint son paroxysme lorsque qu'on remarque que parmi les sites les plus visités figurent en bonne place les sites pornographiques uniquement sur les 30 premiers sites. Visiblement tout le monde regarde les sites pornographiques, mais personne n'avoue les regarder. Les statistiques sont implacables. Pays pourtant très majoritairement musulman à 95 %, les sénégalais raffolent de sites pornographiques. En effet, trois sites pornographiques figurent parmi les plus visités au Sénégal. Il s'agit de xvideos.com, xmxx.com et de pornhub.com. D'autres sites pornographiques figurent parmi les 50 autres les plus visités au Sénégal A la 11e place un site de téléchargement de films www.torrent9.ph, puis live.com, google.fr, twitter.com, passorange.sn, linkeldin.com, myway.com (un malware qui infecte vos ordinateurs), jumia.sn, wikipedia.org, expat-dakar.net, footmercato.net, savefrom.net, msn.com, googlevideo.com, et WhatsApp.com Leral.net











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook