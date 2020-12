Leral santé : entretien avec le Docteur Ibrahima Ndiaye dermatologue sur les dangers de la dépigmentation La dépigmentation artificielle, une bombe pour la santé pourtant très familière aux Sénégalais. Dans cet entretien accordé à Leral Tv, Docteur Ibrahima Ndiaye, dermatologue apporte son éclairage tout en soulignant la nécessité d’éveiller et sensibiliser sur un phénomène large, jadis un domaine réservé aux femmes mais qui est maintenant infiltré peu à peu par des hommes…

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Apparue vers les 1086, selon le Docteur Ibrahima Ndiaye dermatologue, la dépigmentation artificielle a pris une ascension fulgurante ces dernières années. Même si des associations ont commencé des actions de sensibilisation sur ses graves effets secondaires, le phénomène et ses dangers sont toujours là.



Sur les produits les plus utilisés, leurs dangers dont le cancer souvent cité, les victimes, dans cet entretien Dr Ndiaye revient sur ses plusieurs aspects, en commençant par le rôle protecteur très important, pour ne pas dire essentiel et méconnu de la peau.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos