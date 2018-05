Les 10 tableaux les plus chers de l'Histoire

Dans le domaine de l'art plus qu'ailleurs, quand on aime, on ne compte pas.

Les collectionneurs et autres milliardaires sont prêts à dépenser des sommes

astronomiques pour obtenir la toile qui décorera parfaitement leur luxueuse

résidence. Retour sur les ventes de tableaux les plus impressionnantes jamais

réalisées.

1. « Salvator Mundi » de Leonard de Vinci (450 millions de dollars)

À œuvre exceptionnelle, parcours exceptionnel. Avant d’être vendue pour une

somme mirobolante, cette œuvre n’a cessé de voir sa paternité remise en question.

Commandée autour des années 1500 par le roi Louis XII à l’artiste italien, ce Christ

sauveur traverse ensuite la Manche en 1625, dans les bagages de Henriette Marie,

sœur de Louis XIII et épouse du roi d’Angleterre Charles Ier. On en perdra la trace

pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'un collectionneur britannique l'acquiert

en 1900.



À cette époque, des experts comme le critique d'art Tancred Borenius l'attribuent

à Giovanni Boltraffio, un élève de Leonard de Vinci. Il faudra attendre 2011 pour

que deux collectionneurs américains ne restaurent la toile et révèlent au monde la

véritable identité de son auteur. Dès lors, le tableau, jadis vendu à 500 euros, verra

sa valeur monter en flèche, notamment lors d'une vente aux enchères chez Christie's

en 2017. De 70 millions, mise de départ, il grimpera à 450 millions, en seulement 19

minutes. L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée, mais selon Le New York Times,

il s'agirait de Mohammed Ben Salman, le prince héritier d’Arabie Saoudite.

2. « Interchange » de Willem de Kooning (300 millions de dollars)

Originaire de Rotterdam, l’artiste néerlandais a forgé sa réputation à New York, dans

les années 30. Il devient l’un des représentants majeurs de l’expressionnisme abstrait

ou de l’action painting - autre terme utilisé pour définir ce mouvement - après la

Seconde Guerre mondiale. Si la série Women ou le tableau Excavation marquent des

points culminants de sa carrière, c’est une autre œuvre qui lui vaudra d’affoler les

marchés : Interchange réalisé en 1955. Ken Griffin, le milliardaire et gérant du hedge

fund Citadel LLC, l’acquiert en 2016, dans le cadre d’une vente privée avec la

fondation David Geffen.

3. « Quand te maries-tu ? » de Paul Gauguin (300 millions de dollars)

C’est en 1892, au cours de son premier voyage à Tahiti, que Gauguin réalise cette

œuvre phare : Nafea Faa Ipoipo (Quand te maries-tu ? en français). Le peintre y

cherchait un havre d’exotisme, mais découvre à son arrivée une terre colonisée et

européanisée. Qu’importe, ses œuvres reflètent cette culture qu’il a tant fantasmée,

entre paysages paradisiaques et autochtones en tenue traditionnelle. Peu au goût des

amateurs d’art de l’époque, l’œuvre sera vendue sept francs à la mort de l’artiste,

mais verra sa cote grimper. La fondation de la famille Rudolf Staechelin l’aurait

cédée pour 300 millions de dollars à un Qatari en 2015.

4. « Les Joueurs de cartes » de Paul Cézanne (250 millions de dollars)

Alors qu’il peine à obtenir la reconnaissance souhaitée, Paul Cézanne pose son

regard sur un tableau des frères Le Nain qui ne cessera, dès lors, de l’obséder. Inspiré

par cette vision, il réalise, entre 1890 et 1896, pas moins de cinq versions de ses

« joueurs de cartes ». Si quatre toiles de cette série sont aujourd’hui détenues par des

institutions privées - le Musée d’Orsay, la Fondation Courtauld de Londres, le

Metropolitan Museum de New York et la Fondation Barnes -, la cinquième a suivi un

tout autre parcours. Selon l’édition américaine de Vanity Fair, elle a été achetée en

2011 par la famille royale du Qatar aux héritiers de l'armateur grec

George Embiricos pour 250 millions de dollars.



5. « NUMBER 17A » DE JACKSON POLLOCK (200 MILLIONS DE DOLLARS)

Laisser couler le pinceau ou asperger la toile… Les techniques dripping/pouring de Jackson Pollock sont aussi célèbres que ses peintures. Si les méthodes peu conventionnelles de l’artiste ont été vivement critiquées à son époque, elles lui vaudront aussi l’admiration de ses collègues et autres collectionneurs. Grand amateur d'art abstrait, le milliardaire Ken Griffin a acheté cette œuvre en 2016 pour 200 millions de dollars, en même temps qu’Interchange de Willem de Kooning.



6. « NO. 6 (VIOLET, GREEN AND RED) » DE MARK ROTHKO (186 MILLIONS DE DOLLARS)

Des rectangles monochromes, des contours flous, des couleurs intenses… Les toiles réalisées par Mark Rothko, dans les années 50, se distinguent entre toutes par leur jeu de cadres et de teintes. Le travail de l’Américain, traversé par des élans mystiques et des questionnements existentiels, s’arrache aujourd’hui chez les afficionados d'art. Ainsi la peinture No.6 a été vendue en 2014 pour 186 millions de dollars par le marchand d’art Yves Bouvierau milliardaire russe Dmitry Rybolovlev. Mais le tableau s’est retrouvé au cœur d’une bataille judiciaire entre les deux hommes, l’oligarque accusant le businessman suisse de l’avoir escroqué en surévaluant les œuvres vendues.



7. LES PORTRAITS DE MAERTEN SOOLMANS ET D'OOPJEN COPPIT DE REMBRANDT ( 180 MILLIONS DE DOLLARS)

© Albert Nieboer / DPA

En 1634, à seulement 28 ans, Rembrandt réalise deux tableaux grandeur nature d’un couple de la haute-bourgeoisie. Maerten Soolmans et Oopjen Coppit, mariés depuis à peine un an, voient leur silhouette immortalisée sur une immense toile de 2,10 mètres sur 2,70 mètres. Depuis, le tandem est resté inséparable, passant de la collection privée des Rothschild à l’enceinte des musées. Le Louvre et le Rijksmuseum d’Amsterdam ont uni leurs forces en 2016 afin d’acquérir les deux œuvres pour la modique somme de 180 millions de dollars.



8. « LES FEMMES D’ALGER (“VERSION O”) » DE PABLO PICASSO (179.4 MILLIONS) © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Delacroix, a été vendue pour 179,4 millions de dollars chez Christie’s (New York) en 2015. La toile faisait initialement partie de la collection du couple de New-yorkais Victor et Sally Ganz qui avait acquis l'intégralité de la série en juin 1956 pour 212 500 dollars.



9. « NU COUCHÉ » DE MODIGLIANI (170,4 MILLIONS DE DOLLARS) « La rareté, la qualité et la beauté, toutes trois condensées dans un même objet » …Voilà comment Christie’s décrivait l’une des plus célèbres peintures de Modigliani. Exposée en 1917 à la galerie de Berthe Weill à Paris, l’œuvre – et plus généralement la série de nus de l’artiste – avait à l’époque choqué les mentalités. De nombreux passants de la rue Tatibout s’étaient plaints de voir une femme dévêtue et – ô sacrilège – « avec des poils pubiens » affichée en vitrine. Autre époque, autre réaction : en novembre 2015, la sensualité émanant de Nu couché a conquis un enchérisseur chinois qui a dépensé plus de 170 millions de dollars pour en devenir l'heureux propriétaire.



10. « MASTERPIECE » DE ROY LICHTENSTEIN (165 MILLIONS DE DOLLARS) © Dan Kitwood/Getty Images

Seule touche pop art dans ce classement, le Masterpiece de Roy Lichtenstein inspiré – comme bon nombre des œuvres qu’il crée au début des années 60 – par les comics que l’artiste dévorait. La phrase « Pourquoi très cher Brad ? Cette peinture est une œuvre d’art. Bientôt, tout New York réclamera votre travail » écrite dans la bulle revêt à la fois un caractère prophétique – cette même année 1962, Roy Lichtenstein sera exposé par le galeriste Leo Casteli – et ironique estime le critique d’art du Guardian Adrian Searle. En 2017, la présidente émérite du MoMa Agnes Gund a vendu la toile qui décorait son appartement de l'Upper East Side au milliardaire Steve Cohen pour la bonne cause : financer le fond Art for Justice luttant contre l'incarcération de masse.









