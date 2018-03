Les 20 nominations du Conseil des ministres du 28 mars 2018

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des ministres, mercredi 28 mars 2018 à 11h, au Palais de la République. Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



 Monsieur El Hadji Tanor NGING, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre du Ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie ;



 Madame Arame TOP, Sociologue, est nommée Directeur de l’Encadrement de l’Economie sociale et solidaire au ministère de l’Economie solidaire et de la microfinance ;



 Monsieur Mbassa SENE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Thiès, chargé des Affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack, chargé des Affaires administratives, poste vacant ;



 Monsieur Hamet Tidiane THIAW, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé des Affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé des Affaires administratives, en remplacement de Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Hamdy MBENGUE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Louga, chargé des Affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Thiès, chargé des Affaires administratives, en remplacement de Monsieur Mbassa SENE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Ahmadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé des Affaires administratives, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Tambacounda, chargé des Affaires administratives, en remplacement de Monsieur Hamet Tidiane THIAW, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Jean Paul Malick FAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kédougou, chargé des Affaires administratives, en remplacement de Monsieur Abou SOW, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Mbaye DIONE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé des Affaires administratives, poste vacant ;



 Madame Ndèye Aïssatou Oumar Tabara TOURE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar, chargé des Affaires administratives, poste vacant ;



 Monsieur Sahite FALL, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Fatick, chargé des Affaires administratives, poste vacant ;



 Monsieur Souleymane NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Matam, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Louga, chargé des Affaires administratives, en remplacement de Monsieur Hamdy MBENGUE, appelé à d’autres fonctions ;



 Madame Ngoné CISSE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Sédhiou, chargé du Développement, est nommée Adjoint au Gouverneur de la Région de Thiès, chargé du Développement, poste vacant ;



 Monsieur Khadim HANNE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Kédougou, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Saint-Louis, chargé du Développement, en remplacement de Sahite FALL, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Latyr NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Ziguinchor, chargé du Développement, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Sédhiou, chargé du Développement, en remplacement de Madame Ngoné CISSE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Baboucar Moundor NGOM, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kaolack, chargé du Développement, en remplacement de Monsieur Jean Paul Malick FAYE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Modou NDIAYE, Administrateur Civil, précédemment en service au ministère de l’Intérieur, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Dakar, chargé du développement, en remplacement de Madame Ndéye Aïssatou Oumar Tabara TOURE, appelée à d’autres fonctions ;



 Monsieur Abou BA, Administrateur civil, Adjoint au Préfet du Département de Dakar, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Kédougou, chargé du Développement, en remplacement de Monsieur Khadim HANNE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Babacar NIANG, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du Développement, en remplacement de Monsieur Latyr NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



 Madame Diégui NGOM, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjoint au Gouverneur de la région de Matam, chargé du Développement, en remplacement de Monsieur Souleymane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



 Monsieur Sidy Sarr DIEYE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Gouverneur de la Région de Diourbel, chargé du Développement, en remplacement de Monsieur Mbaye DIONE, appelé à d’autres fonctions.



