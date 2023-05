Les Câbleries du Sénégal (LCS) maintient sa qualité face à la concurrence turque tout en réduisant ses prix La concurrence sur le marché des câbles au Sénégal est de plus en plus féroce, avec l'arrivée de producteurs turcs offrant des produits performants à des prix compétitifs. Face à cette situation, Les Câbleries du Sénégal (LCS) ont choisi de réduire leurs prix pour rester compétitifs.



Pourtant, la qualité des câbles produits par LCS reste supérieure à celle de leurs concurrents turcs, qui ne répondent pas toujours aux normes sénégalaises. En effet, LCS dispose de matériels de production de pointe et d'appareils de contrôle de la plus haute technologie pour garantir la qualité de leurs produits.



Avec 25 ans d'expérience dans la distribution et la production de câbles, LCS a su s'imposer comme un leader sur le marché local et à l'export dans toute l'Afrique. L'entreprise emploie plus de 300 à 400 Sénégalais et continue d'investir dans la formation de son personnel pour améliorer sa production.



Aly Attyé, l'homme d'affaires libanais de 59 ans, est le propriétaire de LCS et est également impliqué dans l'industrie hôtelière. Cependant, il reste discret et peu médiatisé malgré son influence dans les affaires au Sénégal. Nous reviendrons bientôt avec un portrait d'Aly Attyé sur Leral TV et Leral.net malgré sa discrétion depuis des mois. Nous travaillons actuellement sur ce projet.



En résumé, bien que la concurrence sur le marché des câbles soit de plus en plus forte, LCS a réussi à maintenir sa position en offrant une qualité supérieure à celle de ses concurrents turcs. Avec un propriétaire expérimenté et un personnel formé, l'entreprise continue de prospérer malgré les défis du marché.

