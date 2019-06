Les Ciments du Sahel fait condamner lourdement la Caisse des Dépôts et Consignations

Statuant publiquement, en référé et en premier ressort, le président Alioune Ndiaye a déclaré la Caisse de Dépôts et Consignations débitrice des causes de la saisie. Ainsi, il l'a condamnée à payer à la société les Ciments du Sahel, la somme de 10.000.000 francs Cfa au principal outre celle de 3.000.000 francs Cfa à titre de dommages et intérêts.



Le juge a également mis les dépens à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations, défendue par Me Moustapha Dieng. Quant à la société Les Ciments du Sahel, elle avait commis Me Boubacar Koïta et Associés pour la défense de ses intérêts.