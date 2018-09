Les Députés et élus locaux écrivent à Wade A Son Excellence Maître Abdoulaye WADE, Secrétaire Général National du Parti Démocratique Sénégalais

Monsieur le Président, cher frère SGN,

A chaque fois que les circonstances de la vie politique nous imposent de nous en référer à votre excellence, nous sommes envahis par une gravité et une solennité qui marquent la haute conscience que nous avons de nous adresser à un homme exceptionnel dont la contribution à la libération et au développement de son peuple est sans commune mesure. En effet, vous êtes le père du pluralisme politique et médiatique, le défenseur des causes justes, le visionnaire qui installa de manière irréversible le Sénégal sur les rampes du développement ; nous ne saurons énumérer exhaustivement vos apports à la construction de notre nation qui ne manque jamais une occasion pour vous manifester sa gratitude.

Lundi 10 Septembre 2018

Notre parti est, grâce à votre travail, la première force politique du pays, au moment où Macky SALL est minoritaire malgré ses manipulations et tous les observateurs s’accordent sur le fait que la clef de la présidentielle de 2019 est entre vos mains expertes. Cependant la tournure des évènements, la posture de notre parti et ses orientations stratégiques devant l’échéance qui approche, nous inquiètent et nous angoissent. C’est pourquoi nous souhaitons engager avec vous une discussion stratégique sur la présidentielle du 24 février 2019.

Nous avons investi notre frère Karim WADE pour porter notre cause qui est de battre Macky SALL, ramener le PDS au pouvoir et continuer l’œuvre de construction du Sénégal dans une Afrique unie que vous aviez entamée. Le Président SALL utilise l’appareil d’État et la puissance publique pour rendre inéligible notre candidat, Karim M.WADE. Cette décision de la Cour Suprême nous impose une alternative qui est d’affronter Macky SALL dans la rue au risque de

détruire le pays que vous avez construit ou de le battre dans les urnes en choisissant un autre candidat. Et tout votre cursus politique nous oriente vers la seconde option. En effet, vous avez toujours refusé de marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir. Et parmi vos fidèles compagnons, il y a forcément quelqu’un pour reprendre le flambeau. Cette option a le mérite de garder intacts la cause et les objectifs de notre combat à savoir : battre Macky, revenir au pouvoir et rétablir Karim WADE dans ses droits en revenant à l’orthodoxie républicaine et ensemble continuer la construction du Sénégal.

Nous ne saurions terminer cette correspondance sans exprimer notre fierté à toute la famille WADE qui est restée digne dans l’épreuve, particulièrement notre frère Karim à qui nous disons que « dans une guerre pour une cause juste, le martyr a au moins autant de mérite que le héros».

Veuillez, Monsieur le Président, recevoir l’expression de nos sentiments militants et fraternels.

Signataires :

➢ Thierno Birahim THIOBANE, Conseiller départemental à Kaolack, membre du Comité Directeur

➢ Honorable député Serigne Cheikh Bara Doly MBACKE, ➢Fambaye NDOYE, Conseillère Ville de Dakar, membre du

Comité Directeur

➢ Honorable député Rokhaya DIOUF, Maire de Guinguinéo

➢ Serigne Assane Mbacké, Président du Mouvement «Appel 221»,

membre du Comité Directeur

➢ Honorable député Sokhna Astou MBACKE

➢ Honorable député Mor KANE

➢ Honorable député Moustapha DIOP

➢ Awa HANNE, Conseillère départementale à Kaolack, membre du

Comité Directeur

➢ Madiaw NDIAYE, Responsable du PDS à Mbour, membre du

Comité Directeur

➢Ibrahima BATHILY, Responsable du PDS à Dakar (Mermoz

Sacré-Cœur)



➢ Djiby DIOUF, Conseiller Municipal Commune de Grand-Dakar, membre du Comité Directeur



