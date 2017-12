Les Etats Unis invitent le Sénégal à mettre de l’ordre dans la délivrance des passeports diplomatiques

L’Administration américaine déplore les comportements, sur son territoire, de certains Sénégalais qui abusent de leur statut de diplomate.



Les plaintes de cabinets médicaux, de cliniques privées et d’hôpitaux américains, contre certains ressortissants sénégalais détenteurs de passeports diplomatiques, se sont accumulées dans les services de la police américaine.



Après des études menées par les services autorisés, sur instruction du département d’État américain, il est établi que certains proches de ces détenteurs de passeport ne paient pas les consultations et les soins dont ils bénéficient. « Un certain nombre d’épouses, d’enfants titulaires de passeports diplomatiques africains (sénégalais) par le fait du chef de famille laissent les soins et les consultations impayés», dit le rapport.



Afin de remédier à cette situation, les autorités américaines ont invité leurs homologues sénégalaises à être plus attentives et vigilantes dans la délivrance de ces documents de voyage.



Et si rien n’est fait au niveau des autorités sénégalaises, les Américains seront obligés de refuser l’entrée aux États-Unis, à tout Sénégalais détenteur d’un passeport diplomatique. Ainsi, seuls les officiels Sénégalais seront admis sur le territoire américain.



Il convient de rappeler que le passeport diplomatique est un passeport remis par un État souverain à ses diplomates pour leurs déplacements professionnels, ainsi qu’aux personnes qui les accompagnent.



Et ces personnes peuvent également être des membres de leurs familles. Les titulaires de ces passeports sont souvent couverts, selon les accords entre les pays concernés, par une immunité diplomatique.



Toutefois, le passeport diplomatique est délivré par le pays d’origine du voyageur, ou le pays pour lequel il travaille, tandis que l’immunité diplomatique est accordée par le pays qui l’accueille. Au moment de franchir les frontières d’un pays, il est apposé sur le passeport du diplomate, un visa dit diplomatique.



Toutefois, si le détenteur du passeport diplomatique se déplace à titre personnel, il doit voyager avec son passeport personnel. Souvent d’une couleur différente des autres passeports, il est délivré par le ministère des Affaires étrangères du pays concerné.



Sauf qu’au Sénégal, c’est loin d’être le cas. En effet, les passeports diplomatiques sont distribués à tout-va et utilisés pour n’importe quel motif de déplacement.



Pire, l’État sénégalais en distribue à des personnes qui n’ont rien à voir avec sa diplomatie. Par exemple, après leur qualification en Coupe du monde, les Lions de Teranga ont réclamé des passeports diplomatiques, qu’ils ont obtenus d’après la presse sénégalaise.



De plus, il n’est pas rare que des membres des nombreuses familles de marabouts se présentent dans les aéroports étrangers avec ce même titre de voyage. Cela crée des abus divers. Si les États-Unis sont les premiers à s’en plaindre, ils sont loin d’être les seules victimes de cette pratique qui n’honore guère la diplomatie sénégalaise.



Mamadou Awa Ndiaye dakar echo.com