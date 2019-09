Les Grands Moulins de Dakar font condamner la Compagnie Commerciale de l'Afrique de l'Ouest

Statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en premier ressort, le président Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont condamné la Sarl Compagnie Commerciale de l’Afrique de l’Ouest, à payer à la Société GMD la somme de 106 299 856 FCFA, outre la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



La chambre a également ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal, tout en mettant les dépens à la charge de la Sarl Compagnie Commerciale de l’Afrique de l’Ouest.



Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 3161/2019, Les Grands Moulins de Dakar avaient commis Mes Christian Faye et associés.