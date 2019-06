Les Lions, deuxième meilleure cote de la Can 2019 selon les bookmakers

L’équipe du Sénégal, meilleure sélection africaine au classement FIFA, a la deuxième cote des bookmakers pour une victoire finale à l’issue de la CAN 2019 (21 juin au 19 juillet), les Pharaons d’Egypte étant donnés favoris.



« Le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, l’Egypte, est le favori des bookmakers pour remporter la compétition », rapportent des mêmes médias anglais, lesquels ajoutent que le Sénégal dispose de la deuxième meilleure cote, suivi du Nigeria et du Ghana, demi-finalistes lors de six dernières éditions de la CAN.



Les mêmes parieurs donnent l’attaquant des Pharaons Mohamed Salah favori pour le Soulier d’or de la CAN 2019, suivi de son coéquipier en club, Sadio Mané, l’attaquant vedette des Lions du Sénégal.



Le vainqueur de l’édition 2019, qui démarrent ce vendredi, empochera plus de 2,6 milliards de francs CFA, soit 4,5 millions de dollars, deux millions de plus que le champion d’Afrique 2017 au Gabon.



Chaque équipe participante à la Coupe d’Afrique des nations empochera la somme de 600.000 dollars US, soit plus de 350 millions de francs CFA.



Les organisateurs prévoient des pauses fraîcheur lors des deux mi-temps, plus précisément aux 30e et 75e minute, en raison de la chaleur d’étuve régnant en Egypte, en ce moment.

