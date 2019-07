Les "Lions" ont bien compris le sens de leur mission (Matar Bâ) Matar Bâ, le ministre des Sports, a loué les qualités de l’équipe du Sénégal, composée de joueurs qui ont selon lui, bien compris le sens de leur mission.

« Les jeunes ont compris leur mission et se sont battus jusqu’à la dernière énergie », lors de cette demi-finale, a réagi le ministre des Sports après la qualification dimanche de l’équipe du Sénégal en finale de la CAN 2019 aux dépens de la Tunisie, 1-0.



« Ils ont jubilé dans les vestiaires après la qualification, mais ils se sont tous remis dans le bon sens, et se sont reconcentrés parce que l’objectif, c’est d’aller jusqu’au bout de la compétition et parvenir à arracher ce trophée pour le peuple sénégalais », a ajouté le ministre des Sports.



Les "Lions" « sont déjà focalisés sur la finale de vendredi », a insisté Matar Bâ, parlant de dispositions prises pour que le chef de l’Etat, Macky Sall vienne assister à la finale.

« Bien évidemment, il nous l’avait dit et aux joueurs aussi. Nous espérons que dès demain (lundi), des dispositions seront prises pour l’arrivée du chef de l’État », a-t-il déclaré.



Le Sénégal s’est qualifié ce dimanche pour la deuxième finale de son histoire après celle de 2002 à Bamako, grâce à une victoire 1-0 aux dépens de la Tunisie lors des prolongations.











