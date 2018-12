Les Meilleurs voeux 2019 du candidat Karim Wade

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Cher frère,



À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur mes vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle. Je formule pour vous des vœux de santé, de bonheur, de prospérité avec la réalisation de vos projets les plus chers.



Je profite de cette occasion pour vous témoigner toute mon estime et ma reconnaissance pour votre engagement militant sans faille à mes côtés et votre fidélité.



Le succès se trouve au bout de l’effort, ensemble nous irons loin sur la route qui mène à la victoire.



Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019 !



Salutations militantes,



Karim Wade.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos