Les Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 23 décembre 2020 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes

Monsieur Mamadou Mamoudou SALL, Docteur en Droit des Affaires, matricule de solde n°657.637/B, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Qatar, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz AL-SAOUD, Roi d’Arabie Saoudite, en remplacement de Monsieur Cheikh Tidiane SY ;



Monsieur Mouhamed Habibou DIALLO, titulaire d’un Doctorat en Mathématiques, matricule de solde n°709.053/R, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad AL THANI, Emir de l’Etat du Qatar, en remplacement de Monsieur Mamadou Mamoudou SALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdoulaye BARRO, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n°604.450/K, précédemment Ambassadeur, Représentant permanent adjoint de la République du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billahi Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah,Yang Di-Pertuan Agong XVI, Roi de Malaisie, avec résidence à Kuala Lumpur ;



Monsieur Adama DIEYE, Chancelier des Affaires étrangères, de classe exceptionnelle, matricule de solde n°505.369/D, est nommé Consul général de la République du Sénégal à Guangzhou (République populaire de Chine), en remplacement de Monsieur Mouhamadou El Bachir DIACK, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou Bamba NDIAYE, Consultant, est nommé Président du Conseil d'Administration de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN-SA) ;



Monsieur Ousmane CISSE, Ingénieur Géologue, matricule de solde n° 604507/B, est nommé Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN-SA) ;



Monsieur Abdou DIOUF, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur de l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique de Dakar, est nommé Directeur général adjoint de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), poste vacant ;



Pour compter du 01 octobre 2019, les enseignants-chercheurs de l'UFR des Sciences et Technologies dont les noms suivent :



o Abdoulaye GASSAMA, matricule de solde no 168 133/B ;

o Moctar CAMARA, matricule de solde n° 176 132/Z ;

o Chérif BALDE, matricule de solde no 173 147/G.

sont nommés professeurs titulaires à l'Université Assane SECK de Ziguinchor.

