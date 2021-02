Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les Salons de massage au goût et dégoût du jour : Quand Seydina Seck lançait son alerte Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 14:29 | | 0 commentaire(s)| Forfaiture d’un leader ou tentative de destruction d’un sérieux candidat au fauteuil président ? En tout cas, l’affaire de la présumée tentative de viol du leader du Pastef a ravi la vedette aux Buzz et Bad Buzz de la semaine. Mais elle remet au goût ou dégoût du jour, c’est selon, la réputation des salons de massagequi se ternit encore un peu plus.

Pourtant d’être des lieux de débauches, ces salons sont aussi des lieux de rendez-vous de soins thérapeutiques où exercent des professionnels. Car de nombreuses personnalités les fréquentaient sans vice, ni turpitude.



Mais au fil des temps, à l’image de la société sénégalaise, ces salons sont infiltrés par des brebis galeuses, mais aussi des boucs galeux. Comme en dit long ce reportage de Senegalactu qui lançait son alerte en décembre 2019 intitulé:



« Les maux du Sénégal: Salon de massage, promotion canapé,...quand la femme perd sa dignité ». Des faits et aveux renversants…





Accueil Envoyer à un ami Partager