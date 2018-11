Les Thiantacounes, coinculpés de Cheikh Béthio Thioune, menacent de se suicider

Les seize (16) Thiantacounes détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès depuis plus de six (6) ans suite à l’affaire Médinatoul Salam, menacent encore une fois de se suicider. Une menace qui avait déjà été brandie au moins de juin dernier.

Après plusieurs grèves de faim, ils soutiennent qu’ils vont se suicider collectivement.

Leurs épouses ont également décidé de se joindre à la grève et au suicide collectif. «Une fois, nous avons souhaité que le dialogue soit établi. Mais avec des promesses, on nous a placé dans l’oubli. Donc, nous allons nous suicider si cette détention sans jugement nous ne voulons pas perdure», soutiennent les coïnculpés de Cheikh Béthio Thioune.

