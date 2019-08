Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les artistes sénégalais prient pour la mémoire de DJ Arafat Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| Le monde de la musique n’oubliera pas de sitôt la disparition de l’artiste ivoirien DG Arafat, décédé le 12 août dernier à la suite d’un accident de moto dans son pays. La mort d’un jeune, c’est déjà une grande perte, a-t-on l’habitude de dire chez nous, surtout s’il s’agit d’un artiste, un musicien de surcroît. Des sentiments de compassion fusent de partout en Afrique et ailleurs, comme au Sénégal.

Ici au Sénégal, des artistes interrogés abondent dans le même sens. Moussa Faye, artiste guitariste-compositeur, habitant à la Patte d’Oie compatit à sa douleur surtout dans les conditions où il a trouvé la mort, Empruntant la métaphore suivante, il poursuit : " Le monde de la musique est une seule branche, quand on y touche une seule feuille, ça se répercute sur toutes les autres parties DJ Arafat fut une branche de cet arbre, comme pour dire c’est une seule famille".



Moussa Faye a profité de notre antenne pour présenter les condoléances à toute la Côte d’Ivoire et surtout à sa famille "groupe African Joy", un groupe de musiciens habitant à la Patte d’Oie.



Pour Mame Goor Diazaka, c’est toujours une perte immense à cause des espoirs placés en lui surtout la jeunesse de son pays. La disparition d’un artiste comme DJ Arafat doit permettre à ses compagnons de lutter davantage afin de tenir le flambeau. Son pays d’origine, la Côte d’Ivoire lui a réservé de grandes obsèques.



Khalifa, artiste rappeur, compositeur: " DJ Arafat est une star internationale. Personne ne lui souhaitait la mort. J’ai entendu des rumeurs soit disant qu’on peut le ressusciter. Ceci est inutile car Dieu reste le maître de cet univers" !



Le travail de l’artiste n’est jamais nul donc on se souviendra toujours de lui. Selon Khalifa, il est important de valoriser les textes puisque ce sont des œuvres qui vont rester même après la mort de l’artiste.



Pour plusieurs artistes, ont organisé un concert pour lui rendre hommage. Cela permettra de se remémorer de cette date comme celle de Robert Nesta Marley.













Leral



