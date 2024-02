Les audiences entre Macky Sall et son PM, le PS et l’AFP et les 7 Sages

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Février 2024 à 11:28

Avant d’annoncer son discours pour aujourd’hui samedi à 12 heures, le chef de l’Etat a multiplié les audiences. Macky Sall a reçu tour à tour son PM, Amadou Bâ, ses alliés dont le PS et l’AFP et les juges du Conseil constitutionnel.



Audience avec Amadou Bâ : vers la dissolution du gouvernement .



De son retour de voyage, Macky Sall a reçu hier, son Premier ministre Amadou BA. Selon certaines indiscrétions, les discussions ont été tendues entre le Président Macky Sall et le PM. Une audience loin d’être banale. Et Les Echos souligne que l’on se dirige vers la dissolution du gouvernement et que le PM pourrait rendre sa démission, lit-on dans Senenews.



L’audience avec les 7 Sages



Après le Premier ministre, Macky Sall a reçu le Conseil constitutionnel. La même source ne précise pas la teneur des discussions, mais il semble qu’on va tout droit vers la dissolution du Conseil constitutionnel malgré le mandat de 6 ans de ses membres. Mais selon des juristes, Macky Sall ne peut pas dissoudre le Conseil constitutionnel.



La rencontre avec l’AFP et le PS



Après le Premier ministre et les membres du Conseil constitutionnel, Macky Sall a reçu ses principaux alliés. Le chef de l’Etat a reçu les responsables de l’Alliance des forces de progrès et du Parti socialiste.



