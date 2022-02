Les autorités de régulation de l’audiovisuel de la Mauritanie et du Sénégal, signent une convention: Voici les enjeux !

#Mauritanie : Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) du Sénégal, a effectué une visite d’amitié et de travail de trois jours en Mauritanie, en réponse à une invitation du président de la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel (HAPA), Houssein Ould Meddou.



La rencontre entre Babacar Diagne, président du CNRA du Sénégal et Houssein Ould Meddou, président de la HAPA de Mauritanie, a été sanctionnée par la signature d’une convention de coopération portant sur de nombreux enjeux nationaux, sous-régionaux, régionaux et mondiaux, liés à la régulation des médias, dans un contexte d’explosion des supports de contenus et de multiplication de risques des dérives.



Houssein Ould Meddou estime que la signature de la convention offre un cadre de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays et les deux institutions de régulation des médias. Il explique que celle-ci porte sur un ensemble de thématiques liées à la régulation au plan national, sous régional… Ainsi, les deux institutions vont-elles coordonner leur position dans le cadre des grands forums africains, islamiques et internationaux. Babacar Diagne, quant à lui, a mis l’accent sur le contexte d’explosion technologique, qui comporte « des fléaux que vous ne pouvez pas combattre tout seul à l’échelle nationale. Il s’agit de contenus audiovisuels très puissants, qui viennent des grandes plateformes ».



A titre d’illustration, le célèbre homme de médias sénégalais cite l’exemple de l’Union européenne (UE), dont les autorités politiques et les instances de régulation ont été obligées de s'unir pour mener le combat face aux GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), sur la base du Digital Markets Act, dans le nouveau contexte de la pandémie mondiale du Covid-19. Face à ces enjeux, les institutions de régulation de l'audiovisuel de Mauritanie et du Sénégal comptent également travailler avec celle du Maroc, pays qui devrait accueillir une mission très prochainement, mais aussi d’autres instances de régulation sur le continent. La démarche de la HAPA et du CNRA intègre également l’épineuse question des sources de financement et bien d’autres problématiques liées à la régulation des médias dans un contexte de démocratie pluraliste.















Le360Afrique.com



