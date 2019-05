Les avocats de Béthio Thioune font de la « masturbation juridique », selon la partie civile

La journée du jeudi dans le procès du double meurtre de Médinatoul était consacrée à une seconde plaidoirie, connue dans les arcanes du procès, sous l’appellation de « réplique ». Les avocats des familles des victimes étaient les premières à retrousser la manche de leurs robes devant le prétoire.



Me Khassimou Touré et ses camarades disent rester sur leur faim après la plaidoirie de leurs confrères, qui disent-ils, font dans la « masturbation juridique ». Ils pensent une fois de plus, que le guide des Thiantacounes est impliqué dans le meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow, ce, du fait que c’est lui a remis l’arme du crime aux meurtriers. Le Procureur a réitéré sa demande de condamnation de Cheikh Béthio Thioune et de ses co-accusés.



Quant aux avocats, ils se disent déçus des arguments de la partie civile et du procureur. Selon la RFM, l’un d’eux en l’occurrence Me Moustapha Dieng, a même accusé le Procureur d’être téléguidé par des personnes qui veulent réduire à néant la foi des « Thiantacounes ». Initialement annoncé pour aujourd’hui, le délibéré de l’affaire a finalement été renvoyé jusqu’au lundi prochain.