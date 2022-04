Les avocats de la famille de Thomas Sankara demandent l'extradition de Blaise Compaoré

Les avocats de la famille de l’ex-président burkinabè, Thomas Sankara, assassiné lors d’un putsch en 1987, ont réclamé jeudi l’extradition de Blaise Compaoré, condamné à perpétuité dans cette affaire et en exil en Côte d’Ivoire depuis 2014, rapporte Rewmi.



Cette extradition est « une lutte de l’État burkinabè, du peuple burkinabè », a estimé Me Prosper Farama, lors d’une conférence de presse. « Si on veut faire justice, et que cette justice ait un sens, alors l’Etat doit mettre tous les moyens en œuvre, en respectant les droits des personnes condamnées, pour que cette décision soit exécutée », a-t-il ajouté. Mercredi, l’ancien président burkinabè, Blaise Compaoré, a été condamné par contumace à la perpétuité pour son rôle dans l’assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara.