Les cimentiers sénégalais fortement impactés par l’embargo de la Cedeao

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 01:17 | | 0 commentaire(s)|

En effet, les ventes de ciment vers ce pays partenaire sont nulles sur la période, pour le deuxième mois consécutif. Toutefois, par rapport à février 2022, les exportations totales vers le Mali se sont renforcées de 78,5% (+19,2 milliards).



Ces exportations ont principalement porté sur les produits pétroliers (+67,3%), les bouillons et potages (+6,2%), les poissons de mer (+2,6%) et la farine de froment (+2%).



En glissement annuel, les exportations ont augmenté de 13,1% (+5,1 milliards), à la faveur des produits pétroliers dont les ventes augmentent de 16,7 milliards.

Adou FAYE





Source : En mars 2022, l’embargo de la CEDEAO sur le Mali continue d’agir sur la cimenterie sénégalaise. L’information est contenue dans la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) : « Point mensuel de conjoncture @mai2022 ».Source : https://www.lejecos.com/Les-cimentiers-senegalais-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook