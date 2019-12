Les clubs de serie A écrivent une lettre ouverte contre le racisme Dans le but d’éliminer le racisme du football italien, les 20 équipes italiennes de la Ligue A ont écrit une lettre ouverte aux supporters, affirmant que le racisme était un problème profondément enraciné qui devait être éliminé du monde du foot pour que ce sport se développe.





Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Romelu Lukaku (Inter Milan), Mario Balotelli (Brescia), Koulibali (Napoli) et Moise Kean, ancien joueur de la Juventus, font partie du groupe d’élite des footballeurs noirs qui ont souffert de chants et d’abus racistes par le passé.



Même Massimo Cellino, le propriétaire du Brescia FC, où Balotelli joue actuellement , a ‘mal traité’ son propre joueur lorsqu’il a déclaré que la performance de Balotelli était due à la couleur de sa peau.



« Il est noir, que puis-je dire, il travaille pour se dégager mais il a beaucoup de difficulté », affirmait Cellino.



Cet incident et bien d’autres ont amené la direction des 20 clubs de série A à réagir en écrivant cette lettre ouverte.



La lettre, créée par l’AC Milan, s’adresse à «tous ceux qui aiment le football italien» et dit: «Nous devons reconnaître publiquement que nous avons un grave problème de racisme».



La lettre se lit comme suit:



‘Lettre ouverte à tous ceux qui aiment le football italien

Nous devons reconnaître publiquement que nous avons un grave problème de racisme.

C’est un problème que nous n’avons pas suffisamment combattu au fil des ans.

Les images de joueurs maltraités dans le football italien ont été vues et commentées dans le monde entier cette saison et cela nous fait honte à tous.



Aucun individu ne devrait jamais être soumis à des abus racistes – à l’intérieur ou à l’extérieur du football – et nous ne pouvons plus rester silencieux sur cette question ni attendre qu’elle disparaisse comme par magie.



Sous l’impulsion des clubs, des discussions positives ont eu lieu au cours des dernières semaines avec la Lega Serie A, la FIGC et des experts internationaux sur la manière de s’attaquer à ce problème et de l’éradiquer.



Nous, les clubs soussignés, sommes unis par notre volonté de changement en profondeur. Lega Serie A a annoncé son intention de montrer la voie en proposant une politique de lutte contre le racisme complète et solide, des lois et réglementations plus strictes et un plan de formation de ces personnes dans le jeu sur le fléau du racisme.

Nous n’avons plus de temps à perdre.



Nous devons maintenant agir avec rapidité, détermination et unité et nous vous invitons, fans, à nous soutenir dans cette entreprise d’une importance vitale.



Cordialement,



Atalanta, Bologne, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Gênes, Hellas Verona, Inter Milan, Juventus, Latium, Lecce, Milan AC, Naples, Parme, AS Rome, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Turin, Udinese





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos