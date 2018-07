Les clubs qui gagnent le plus grâce au Mondial Ce sont les clubs qui paient les dépenses des joueurs, c'est pour cela que la FIFA encourage le 'prêt' aux équipes nationales grâce au programme de bénéfices mentionné.

Autrement dit, la FIFA paie les clubs pour que les sélections nationales puissent compter sur les joueurs. La FIFA répartira prêt de 180 miilions d'euros entre les clubs qui ont prêté leurs joueurs pour le grand rendez-vous mondial.

Ce système s'explique par le risque de blessure qu'encourent les joueurs et qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le club qui, comme on l'a dit, paie le salaire du joueur.

Dans le Top 10 des revenus du Mondial élaboré par l'agence marketing Tonka Communications, on trouve trois équipes de Liga, quatre de Premier League, deux de Ligue 1 et une de Série A. Voici les dix équipes qui toucheront le plus d'argent grâce au Mondial en Russie :

10.- Juventus de Turin : 2 489 500 euros

9.- Atlético de Madrid : 2 671 900 euros

8.- Monaco : 3 002 900 euros

7.- Manchester United : 3 348 800 euros

6.- Paris Saint-Germain : 3 610 100 euros

5.- Barcelona : 3 658 900 euros

4.- Tottenham Hotspur : 3 843 100 euros

3.- Chelsea : 3 964 600 euros

2.- Real Madrid : 4 316 800 euros

1.- Manchester City : 4 417 500 euros



