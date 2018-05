"Les communiqués de presse de Ibrahima Sall (président d'ASRED) sont faux et imaginaires" (La Direction de l'Administration pénitentiaire) Via un communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net, La Direction de l'Administration pénitentiaire a tiré à boulets rouges sur Ibrahima Sall, le président de Association pour le soutien et la réinsertion des détenus (ASRED) qui véhiculeraient des informations "fausses et imaginaires"

