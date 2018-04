Les concessionnaires du nettoiement ont passé en revue les questions qui gangrènent la gestion des ordures ménagères

Après la déclaration du président de la République Macky Sall,lors d'un Conseil des ministres relatif à la gestion des ordures ménagères, demandant à tous les acteurs évoluant dans le secteur de réfléchir sur les modalités mais surtout, en ce qui concerne la résolution définitive des problèmes et difficultés que rencontre toute la composante de ce secteur, les concessionnaires du nettoiement ont organisé ce samedi un atelier afin de passer en revue les questions qui gangrènent le secteur du nettoiement et de la gestion des ordures ménagères.



Pour Bara Sall et ses camarades, l'État doit changer le mode de gestion des déchets solides, renforcer les moyens des acteurs qu'ils sont mais surtout, les y associer. La question des retards de payement des prestations ont aussi été évoquée. Sur cette question, Bara Sall et ses camarades demande à l'État du Sénégal de respecter ses engagements, car ils n'ont que cet argent pour payer leurs loyers mais aussi leurs fournisseurs.









Pape Diatta