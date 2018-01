Les conseils du Khalife de Thierno Mountaga Tall à Macky Sall : "Un guide doit rester à l’écoute des populations, avoir pitié d’elles, être un ressembleur" Le Khalife de Mountaga Tall qui s’est félicité des propos du président Macky Sall. Présent ce vendredi 12 janvier 2018 à la 54e ziarra annuelle de la famille omarienne à Louga, en tant que fils et talibé, il a bénéficié des conseils du Khalife de Thierno Mountaga Tall qui lui a demandé de continuer à œuvrer pour le bien des populations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2018 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|

« Un guide doit rester à l’écoute des populations, avoir pitié d’elles, être un ressembler et travailler à les servir », a recommandé Thierno Bassirou Tall. Il demande au président Sall de rester sur cette voie.

Le chef de l’Etat qui est à Louga pour présenter « ses hommages » au Khalife Thierno Bassirou Tall a indiqué que « les chefs religieux jouent un rôle important pour la paix et la stabilité du pays », d’où toute la considération qu’il voue aux différents foyers religieux. Dans la foulée, il a magnifié, sur Rts, l’œuvre de Cheikh Foutiyou Tall, un homme pétri de qualités, dont les enseignements ont contribué à propulser et à rayonner l’Islamau Sénégal et partout en Afrique.

Le marabout qui a magnifié l’œuvre de Cheikh Sidi Mactar, Khalife général des mouride disparu avant-hier, qui a fédéré tous les musulmans, a aussi exhorté le président à aider les populations de la capitale du Ndiambour.

Il faut noter que la ziarra se poursuit jusqu’à ce samedi. Il y aura des expositions, des conférences. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain soir.

Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook