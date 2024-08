Les corps de neuf migrants retrouvés après un naufrage sur une rivière entre la Serbie et la Bosnie

Les corps de neuf migrants ont été retrouvés jeudi 22 août après le naufrage de leur bateau sur la rivière Drina, frontière naturelle entre la Serbie et la Bosnie, a indiqué la Protection civile de la Republika Srpska, entité serbe de Bosnie.



« L'équipe de recherche et de sauvetage dans les eaux et des plongeurs ont retrouvé les corps de neuf migrants dont le bateau a chaviré ce matin dans la Drina, au niveau de la ville (bosnienne) de Bratunac », indique la Protection civile dans un communiqué, précisant que « d'autres personnes sont toujours recherchées ».



Ndèye Fatou Kébé