Pas besoin ici de remonter jusqu’à l’article 69 de la Constitution pour rappeler la prérogative présidentielle pour décréter l’état d’urgence. Notre ami SOUGOU l’a fait et l’a très bien fait. Mais là où il a tout confondu pour se livrer à des conclusions sinon inopérantes, à tout le moins hâtives, c’est lorsqu’il analyse les dispositions de la loi d’habilitation n°2020-13 du 02 avril 2020.



Avant de s’y attarder, il urge de revenir tout d’abord sur la notion de loi d’habilitation. Son objet est et demeure l’autorisation donnée à autrui à agir au nom et à la place de celui qui la donne. Ici, dans le cadre de l’état d’urgence, au-delà des 12 jours qui suivent le décret le proclamant, l’Assemblée nationale, doit, sur saisine du Président de la République, proroger la durée. Cette compétence est définie par la Constitution et l’Etat du Sénégal a procédé de la sorte.



Dès lors, avec cette loi d’autorisation, l’état d’urgence est prorogé par l’Assemblée nationale à trois mois. Mais, était-ce la seule vocation de la loi d’habilitation ? A l’affirmative, pourquoi habiliter alors ? On aurait juste parlé de loi prorogeant l’état d’urgence par l’Assemblée nationale.

Et là où notre Cher Seybani devient superficiel et très imprudent, c’est lorsqu’il oublie que la base juridique des décrets de prorogation de l’état d’urgence est la loi d’habilitation elle-même. D’où l’impérieuse nécessité de comprendre ce que renferme le mot "habilitation".



Dès l’article 1er de la loi 2020-13 dite loi d’habilitation, il est affirmé que « …le Président de la République est habilité à PRENDRE, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, TOUTE MESURE, relevant du DOMAINE DE LA LOI, afin de faire face aux besoins économique, budgétaire, SECURITAIRE et SANITAIRE.



A l’analyse simple, sans scalpel ni laser, on s’aperçoit que cette disposition est la base légale et juridique des textes visés à savoir le décret n° 2020-925 du 03 avril 2020 prorogeant l’état d’urgence pour 1 mois ainsi que celui du 02 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 02 juin 2020.

Ce que la loi a habilité au Président de la République, c’est de prendre toute mesure durant les trois mois de l’état d’urgence relevant des quatre domaines précités. A cet effet, la prorogation de l’état d’urgence par décret est une mesure sécuritaire et sanitaire parce que prise dans le cadre de la lutte contre une pandémie.Donc, pris sur la base de l’article 1er de la loi, les décrets sont bel et bien légaux.

Avec cet article 1er, l’Assemblée nationale a transféré son exclusive compétence à légiférer pendant l’état d’urgence au Président de la République durant trois mois (rationae temporis) dans ces quatre domaines précités. C’est cette vérité qu’il faudra retenir.



D’ailleurs, c’est tout le sens de l’article 4 de la même loi habilitant le Président de la République à pouvoir mettre fin à l’état d’urgence avant même l’expiration du délai retenu par l’Assemblée nationale. Pourtant, au nom du parallélisme des formes, seul celui qui fait peut défaire. Pourquoi alors, l’Assemblée nationale, qui a prorogé de trois mois l’état d’urgence, ne serait-elle pas en mesure d’y mettre fin avant l’expiration de ce délai ? Le faisant, elle se serait contredite elle-même. Elle aurait retiré de la main gauche ce qu’elle a donné de la main droite.



Cette habilitation est la traduction d’une gestion rapide d’une crise afin d’éviter des passages répétitifs, longs et fastidieux à l’hémicycle et de permettre au Président de la République d’agir vite. C’est qui ressort de l’alinéa 2 de l’article 69 de la Constitution que M. SOUGOU a cité et qui dispose que "le décret proclamant l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après 12 jours, à moins que l’Assemblée nationale n’en ait autorisé la prorogation". L’Assemblée autorise à qui de proroger ? Si c’était à elle, le Constituant aurait dit « …à moins que l’Assemblée nationale ne le proroge ou en décide la prorogation". Ainsi, cette autorisation de proroger est donnée par l’Assemblée nationale au Président de la République qui en décide la durée optimale (ici d’un mois) et de manière discrétionnaire mais juste dans les 3 mois retenus qui est la cadre temporel de l’état d’urgence (rationae temporis).



Il faut enfin retenir que les deux actes présidentiels pris pour proroger l’état d’urgence sont des mesures telles qu’autorisées par l’Assemblée nationale elle-même dans une loi qu’elle a votée de manière délibérée, consciente et volontaire : la loi 2020-13 du 02 avril 2020, base juridique des deux décrets foncièrement légaux et conformes au droit. C’est le fruit d’un pur légalisme et non, comme le soutient notre compatriote SOUGOU, d’un "banditisme juridique". Le cas échéant, l’opposition et autres défenseurs de la légalité auraient saisi le juge de l’excès de pouvoir pour faire annuler les décrets incriminés.

C’est la seule interprétation qui vaille. Une autre serait captieuse, fallacieuse et insidieuse.



Mouhamadou Mounirou SY

Conseiller Spécial du Président de la République auprès du Secrétariat général du Gouvernement, (Sénégal)

Maître de Conférences en Droit (Université de Thiès, (Sénégal)

Docteur en Droit (Université de TOULOUSE 1, France)

Ancien Directeur Général du Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA)

Président de l'Alliance pour une Dynamique Nouvelle (ADN-Senegaal), Mouvement politique.