Les derniers mots bouleversants de Jean Paul d'Almeida à sa sœur Cathy : « Dis-leur de me pardonner » Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| Dans un post touchant paru ce mercredi 6 septembre 2023, sur sa page Facebook, Cathy d'Almeida, la sœur de Jean Paul d'Almeida, a raconté l'une de ses dernières discussions avec son frère.



Voici l’intégralité de son post !



« J’ai vu des personnes souffrir, j’ai consolé certains, pour d’autres, je n’ai pas pu, mais je ne pouvais pas ressentir leur douleur. Aujourd’hui, je ressens cette douleur, je l’ai découverte, je l’ai connue. Je ne sens plus mes pieds et mes mains, c’est comme si mon cœur est tellement léger qu’il va tomber. Je ne peux pas tenir debout longtemps, je ne peux pas m’asseoir longtemps.



Enfin, on m’appelle, je peux le voir,j’entre dans la salle de réanimation avec le cœur qui bat tellement fort. Ce n’est pas possible, Je vois mon frère, mon jumeau, ma moitié, celui qui m’appelle chouchou, ou babe, il est couché, il n’arrive pas à respirer, il veut me dire quelque chose, je lui fait un chuuut, il ne doit pas faire d’efforts.



Il insiste et me dit: « tu sais que je t’aime?

Moi: oui, je t’aime aussi

Moi: ils vont bien s’occuper de toi ici, d’accord ?

Lui: il me fait un petit sourire, tourne la tête de gauche à droite, puis regarde de l’autre côté un moment, il se retourne et me dit,: « tu va gérer ? »

Je lui dit oui, il me répète : « c’est sûr?, tu pourras gèrer? »

Je lui dit oui pour me débarrasser de cette conversation, parce que je ne veux pas qu’il parle beaucoup.

Puis il me dit: « dis-leur de me pardonner »

Je n’ai pas bien compris, je baisse les oreilles vers sa bouche pour qu’il repete, il me dit: ‘Wakh lène niom nieup, niou bale ma akk boubakh’ » .







