Les élèves de l’école Mame Yacine Diagne de Thiong, victimes des grenades lacrymogènes

Le malheur n’arrive jamais seul, dit-on ! Ce matin, lors de la manifestation de l’opposition interdite par le préfet de Dakar, les élèves de l’école primaire Mame Yacine Diagne de Thiong ont été victimes des grenades lacrymogènes. Et trois des élèves de cet établissement se sont évanouis et ont été ensuite évacués d’urgences à l’hôpital Principal de Dakar.



Pour rappel, l’école se trouve à la rue Thiong, non loin du commissariat central.