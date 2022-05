Les élus, directeurs et ministres, invités à ne voyager qu'avec Air Sénégal Les élus locaux, directeurs et ministres du Sénégal, sont avertis. En effet, à travers une directive, le chef de l’Etat invite les maires et les présidents de Conseil départemental, à voyager exclusivement via Air Sénégal. La même directive appelle les membres du gouvernement et les dirigeants des institutions publiques, à prendre aussi, pour leurs missions, la Compagnie nationale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Mai 2022 à 17:31

Les maires et présidents de Conseil départemental sont avertis. Désormais, dans le cadre de leurs missions au Sénégal et à l'étranger, ils devront voyager exclusivement à bord d'Air Sénégal. En effet, à travers une circulaire, l’administration territoriale a informé les élus de la directive présidentielle. Conformément à la décision présidentielle invitant à voyager exclusivement avec la compagnie aérienne nationale, les gouverneurs vont veiller au respect strict de cette directive du chef de l'Etat, pour rehausser financièrement Air Sénégal. Dans le même sillage, le Président Macky Sall a invité les membres de son gouvernement, les directeurs des institutions publiques et autres, de voyager exclusivement avec Air Sénégal.



En effet, prônant du made in Sénégal dans ce secteur, le président de la République a voulu manifestement donner l'exemple, en commençant par les hautes autorités du pays. « Air Sénégal est la compagnie aérienne nationale. Elle est en forte expansion et doit, à ce titre, bénéficier de l'accompagnement des structures publiques et parapubliques », a soutenu le chef de l'Etat, qui invite en outre, dans le cadre des missions, les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les agents de l'Etat, à prendre toutes les dispositions appropriées. Enfin, il ordonne de voyager exclusivement vers les destinations nationales et internationales avec Air Sénégal.













L'As

Ndèye Fatou Kébé