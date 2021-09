Les émetteurs de iRadio dans les régions victimes de sabotage

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Septembre 2021 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

D'aprés le communiqué de la Direction générale, de Emedia depuis quelques jours, les émetteurs de iRadio dans les régions subissent des outrages et des dégradations qui frisent le sabotage.



En atteste celui de Saint Louis et récemment l'émetteur de Mbacke.



La direction de Emedia s'insurge contre ces pratiques répréhensibles, "qui sapent nos efforts de maillage du pays".



Elle regrette et fustige, "ces comportements malsains et se réserve le droit d'user des éléments de droit pour défendre ses droits en protégeant ses installations contre ces forfaitures".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos