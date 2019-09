Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Les enfants Beckham font le buzz à la Fashion Week de Londres Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 11:45 | | 0 commentaire(s)| C’est une tradition. Chaque saison, la famille Beckham au complet assiste au défilé Victoria Beckham. Après des années de défilés à New York, l’ancienne Spice Girls présente désormais ses collections à Londres, chez elle. Et ce week-end, tout le monde n’avait à la bouche que son défilé. Et pour cause, au premier rang, à côté d’Anna Wintour, célèbre rédactrice en chef du « Vogue » américain, la petite Harper Beckham, 8 ans, a fait mouche dans sa robe à fleurs.

Sur son compte Instagram, Victoria Beckham, très fière, a pris la pose sur le catwalk, avant l’arrivée des invités, avec sa fille. «Mon invitée numéro 1», écrit-elle. Sur d’autres photos, on aperçoit la petite fille dans les coulisses du défilé, avec les mannequins. De quoi susciter en elle une vocation dans la mode ?



Son grand frère déjà, Brooklyn Beckham, est l’artiste de la famille. A 20 ans, il poursuit une carrière de photographe, et on l’aperçoit souvent avec son appareil au tour du cou. Dimanche, il était présent, devant le podium de sa mère, avec ses petits frères, Romeo, 17 ans, et Cruz, 14 ans. Et bien sûr, David Beckham, soutien infaillible de son épouse.



Sur son compte Instagram, il a lui aussi posté une photo, un selfie avec ses quatre enfants, pour encourager Victoria Beckham. «Beaucoup d’amour pour maman cet après-midi. Beau travail Victoria Beckham, comme toujours nous sommes si fiers de toi», écrit-il.



Une jolie famille qui fait la pluie et le beau temps sur la mode londonienne.











