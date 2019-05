Les ex-travailleurs de l’ex-Ama réclament à l’Etat leurs 3 milliards

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|

Les ex-travailleurs de l’ex-société de nettoiement AMA Sénégal réclament leurs 3 milliards de francs Cfa en guise de droits après liquidation de la société, à l’Etat du Sénégal.



Dans le désarroi, ces ex-travailleurs par la voix de leur représentant Doudou Sarr, disent rappeler à Macky Sall ses promesses.



« Nous ne faisons pas de pression, mais rappelons juste à Macky Sall les promesses qu’il a tenues la dernière journée de sa campagne et lors de son discours à l’occasion de la Fête du Travail. Il avait promis de nous payer ».



Pour le représentant qui parlait au micro de la RFM, les problèmes durent depuis plus de 25 ans. Et qu’aujourd’hui, ces ex-travailleurs sont âgés et ne peuvent plus subvenir à leurs besoins vitaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos