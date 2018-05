Les excuses de Buffon à l'arbitre du quart de finale LDC Real-Juventus

Après avoir annoncé son départ de la Juventus, Gianluigi Buffon est notamment revenu sur son exclusion lors du quart de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus. Il regrette de s'être emporté de cette manière et espère croiser l'arbitre de la rencontre pour "le prendre dans [ses] bras". Petit flash-back. Nous sommes le 11 avril dernier, la Juventus mène 0-3 au Real Madrid et, est sur le point d'accrocher des prolongations inespérées après la déroute de l'aller (0-3).



Ce match de légende n'est finalement pas prolongé de 30 minutes en raison d'un penalty accordé aux Madrilènes et transformé par Ronaldo dans les arrêts de jeu. La faute de Benatia est discutable et les Turnois protestent avec véhémence auprès de l'arbitre. Dans la confusion, Gianluigi Buffon est expulsé pour son attitude envers l'homme en noir. En colère, le gardien italien cible à nouveau Michael Oliver devant les journalistes.



"Cet arbitre n'a pas de coeur. Il a un sac-poubelle à la place du coeur. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite". Reconnu pour sa classe et sa sportivité, l'emblématique gardien italien a publiquement présenté ses excuses. "Si je vois l'arbitre, je le prends dans mes bras et lui dis qu'il aurait dû prendre plus de temps avant de se décider. Sous le coup de l'émotion, j'ai réagi d'une manière inhabituelle. Après le match, j'ai dépassé les limites et je m'excuse pour cela."









