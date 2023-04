Les femmes BBY de Thiès «lynchent» Idy: «Qu’il soit cohérent en rendant tous les attributs conférés par le Président Macky Sall»

Le directoire départemental des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Thiès a profité de la 11e édition de sa journée de solidarité, pour apporter la réplique à Idrissa Seck qui a récemment déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2024, avant de disqualifier le Président Macky Sall. « Nous en avons marre du fréquent jeu de yo-yo de Idrissa Seck, qui est toujours habitué à faire deux pas en arrière, chaque fois qu’il en fait un en avant », a martelé Seynabou Ndiéguène, responsable des femmes de l’Alliance Pour la République (Apr), par ailleurs présidente du Conseil d’Administration des Grands Trains du Sénégal (Gts/Sa), rapporte "L'As".



Pour elle, Idrissa Seck a le droit de déclarer sa candidature, mais il faut qu’il soit cohérent dans sa démarche, en rendant tous les attributs que le Président Macky Sall lui a conférés. « De ce point de vue, nous exigeons sa démission de la tête du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese), mais aussi celle de ses ministres du gouvernement et de tous ses partisans qui détiennent les rênes de stations, dans le cadre des nominations consécutives à son retour dans la coalition Bby », a-t-elle ajouté, avant de révéler son ressenti. « Nous avons subi le « Mburook Soow ». Nous nous en sommes les agneaux du sacrifice depuis qu’il est avec le Président Macky Sall, à qui il n’a apporté aucune valeur ajoutée par rapport à son dispositif politique à Thiès ».



Très en verve, Seynabou Ndiéguène accuse le «Mburook Soow» d’être à l’origine de toutes les contre-performances électorales de la coalition Bby à Thiès, lors des dernières locales et législatives. Après avoir tiré à boulets rouges sur l’ancien Premier ministre, Seynabou Ndiégène indique que les femmes de Thiès sont plus que jamais mobilisées, s’investissent dans le montage des comités Apr et n’attendent que la décision du Président Macky Sall par rapport à cette candidature, pour l’appliquer à la lettre.



Selon la députée Maïmouna Sène, coordonnatrice du directoire départemental des Femmes de Bby, les militants ne veulent plus être placés sous la tutelle politique de qui que ce soit. « Les responsables et militants de la coalition Bby avaient unanimement accepté de se ranger derrière Idrissa Seck, dès que le Président Macky Sall lui a confié la gestion de la grande majorité dans la région de Thiès. Mais, il a publiquement déclaré sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Cela veut dire que le leader de Rewmi s’est auto-exclu de Bby. Pour qu’il y ait cohérence dans sa démarche politique, nous lui demandons de rendre le Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) que le Président Macky Sall lui avait confié. Les femmes de Bby vont porter ce combat, car s’il a pris la liberté de déclarer sa candidature, il doit aller jusqu’au bout de sa logique en quittant la tête du Cese », affirme Maïmouna Sène.



Dans son intervention, le député Abdou Mbow a appelé les uns et les autres à bien analyser la situation au cours de laquelle Bby a perdu les deux élections, malgré son compagnonnage avec le Rewmi. « L’appel des femmes dans ce domaine a été bien entendu et le moment venu, nous nous prononcerons sur cette nouvelle donne politique », a indiqué Abdou Mbow.