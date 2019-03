Les femmes de BBY : "Idrissa Seck doit savoir raison garder et accepter humblement le choix du peuple souverain" Les femmes de BBY s'indignent de la sortie du candidat malheureux de la coalition "Idy 2019". Ainsi, elles ont invité, Idrissa Seck, le "président de cette coalition de recalés au parrainage, à la retenue et au respect du choix des Sénégalaises et Sénégalais".

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019

"Le candidat de "Idy 2019" ne dispose ni de capacités ni de réalisations concrètes et palpables, malgré son passage éphémère à la Primature ni de leadership avéré, pour faire sortir le peuple sénégalais dans la rue.



Le candidat de "Idy 2019" adepte du faux, faux diplômes, faux Pv, faux résultats doit savoir raison garder et accepter humblement le choix du peuple souverain", ont fustigé Ndèye Marième Badiane et Cie, dans une déclaration reprise par Vox Populi.

